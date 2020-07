Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beim Vorbeifahren Unfall verursacht

Hildburghausen (ots)

Der Fahrer eines PKW Volvo befuhr am 30.07.2020 die Friedrich-Rückert-Straße in Hildburghausen und wollte an der Kreuzung links abbiegen. Dabei beschädigte der Fahrer des Volvo mit seinem Fahrzeug beim Einordnen nach links, den rechts neben ihm befindlichen PKW Seat seitlich. Personen wurden nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

Polizeiinspektion Hildburghausen

