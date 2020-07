Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunkene Radler im Minutentakt

Meiningen (ots)

Gleich drei Feststellungen von Trunkenheitsfahrten, jeweils mit einem Fahrrad, musste die Polizei am Donnerstag, den 30.07.2020 in Meiningen verzeichnen. Zunächst wurde um 20:40 Uhr ein 31Jähriger im Defertshäuser Weg bei einer stationären Verkehrskontrolle angehalten. Mit 1,8 Promille war die Fahrt zuende. Dem Mann wurde wegen der, immerhin folgenlosen, Trunkenheitsfahrt Blut abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Eine Anzeige erhält er aufgrund der sogenannten absoluten Fahruntauglichkeit dennoch. Noch weniger Glück hatten die nächsten Radfahrer. So kam um 20:50 Uhr in der Leipziger Straße auf Höhe eines Schnellrestaurants ein 37Jähriger mit seinem Bike zu Fall, nachdem er auf der abschüssigen Strecke die Kontrolle darüber verloren hatte. Er verletzte sich hierbei und musste ins Klinikum eingeliefert werden. Es wurde bei der Unfallaufnahme festgestellt, dass der Mann mit 2,15 Promille eindeutig zu viel Alkohol intus hatte. Zu guter Letzt stürzte um 21:04 Uhr in der Georgstraße in Meiningen ein 15Jähriger mit seinem BMX, an welchem, wie sich herausgestellt hatte, keine Bremsen montiert waren. Zudem war der junge Mann mit 1,6 Promille nicht fahrtauglich. Er verletzte sich und wurde ebenfalls ins Klinikum verbracht, wenn auch in erster Linie zur Entnahme einer Blutprobe.

