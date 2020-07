Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Geisa (ots)

Am 30.07.2020, 13.50 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße zwischen Gotthards und Ketten ein Verkehrsunfall, bei sich ein Motorradfahrer schwer verletzte. Der 50-jährige Fahrer eines Motorrads fuhr an der Spitze einer Gruppe von 3 Motorradfahrern und kam in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge kollidierte er noch leicht mit einem Baum. Dabei verletzte sich der Motorradfahrer schwer und er musste ins Klinikum Bad Salzungen gebracht werden. Am Motorrad entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro.

