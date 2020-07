Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen gesucht!

Meiningen (ots)

Am 29.07.2020 kam es um 08:50 Uhr auf der Bundesstraße 19 in Fambach zu einem Verkehrsunfall. Ein 27jähriger VW-Transporter-Fahrer befuhr die Bundestraße in Fambach in Richtung Eisenach. Dahinter fuhr ein Audi mit Schweinfurter Kennzeichen, der mit drei Personen besetzt war. Im Gegenverkehr befand sich ein LKW. Dieser wurde durch einen PKW, vermutlich einem Skoda, überholt. Da abzusehen war, dass der Skoda den Überholvorgang nicht beenden kann, ohne eine Kollision zu verursachen, bremste der VW-Transporter-Fahrer stark ab. In der weiteren Folge fuhr der nachfolgende Audi auf. Dabei wurden 2 Insassen des Audi leicht verletzt und durch einen angeforderten Rettungswagen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus Schmalkalden verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt 23.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, außderdem musste noch Kühlflüssigkeit abgebunden werden. Dem überholenden Skoda gelang es, rechtzeitig vor dem LKW wieder einzuscheren. Anschließend setzte das Fahrzeug seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Die Polizei bittet hiermit um Hinweise. Wer kann Angaben zu dem Skoda und dessen Fahrer machen? Wer kann Angaben zu dem überholten LKW machen?

Für Hinweise wenden Sie Sich bitte an die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnnummer 03693 591 225.

