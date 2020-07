Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Handtasche

Suhl (ots)

Am gestrigen Nachmittag gegen 14:00 Uhr erledigte eine 88jährige Kundin in einem Verbrauchermarkt in Meiningen, Leipziger Straße ihre Einkäufe. In einem kurzen Moment der Unachtsamkeit griff ein unbekannter Täter in die offenen Handtasche und entwendete daraus einen Geldbörse mit ca. 80 Euro Bargeld.

