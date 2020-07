Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brennender Kochtopf löst Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus

Suhl (ots)

Am Mittwoch, gegen 20:10 Uhr wurde in der Suhler Kornbergstraße in einem Mehrfamilienhaus ein Brandmelder ausgelöst. Glücklicherweise kam es nur zu einer Rauchentwicklung, da der Koch während der Essenszubereitung abgelenkt war. Die alarmierte Feuerwehr musste im Anschluss lediglich die Wohnung lüften.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell