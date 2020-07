Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hundebiss

Rappelsdorf (ots)

Dienstagnachmittag fuhr eine 61-jährige Frau mit ihrem Fahrrad in der Straße "Kirchberg" in Rappelsdorf. Plötzlich kam ein unangeleinter Hund von hinten und biss die Frau in die Taille. Der Hundehalter rief weder seinen Hund zurück noch kümmerte er sich um die Frau. Als die Polizei eintraf und die Personalien des Mannes feststellen wollte, weigerte dieser sich, mit den Polizisten zusammenzuarbeiten. Erst eine Durchsuchung führte zum Auffinden eines Ausweises. Doch währenddessen beleidigte der 39-Jährige die Beamten. Er muss sich nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

