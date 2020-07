Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb geschnappt

Zella-Mehlis (ots)

Ein 34-jähriger Mann begab sich Dienstagnachmittag in einen Elektronikfachmarkt in der Industriestraße in Zella-Mehlis und entwendete neben drei Druckerpatronen auch einen Controller für eine Spielekonsole im Gesamtwert von etwa 480 Euro. Sicherheitsdienstmitarbeiter bemerkten die Tat und konnten den Mann stoppen. Er wurde nach Rücksprache mit dem zuständigen Staatsanwalt vorläufig festgenommen und am Donnerstag soll im Zuge des beschleunigten Verfahrens bereits ein Urteil zu dem Ladendiebstahl gefällt werden.

