Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verbranntes Essen führt in den Gewahrsam

Suhl (ots)

Mittwochnacht (29.07.2020) konnten Passanten auf der Straße vor einem Wohnblock in der Friedrich-König-Straße in Suhl das Piepsen eines Rauchmelders hören. Die Feuerwehr wurde alarmiert und die Kameraden konnten zuerst weder Rauch noch offenes Feuer feststellen. In der fünften Etage wurde sie schließlich fündig und stellten Rauch fest, der aus einer Wohnung drang. Sie klingelten und weil darauf niemand reagierte öffneten die Feuerwehrmänner die Tür mit Gewalt. Der Wohnungsinhaber wurde schlafend, aber unverletzt angetroffen. Sein Essen war angebrannt. Die Überprüfung des Mannes ergab, dass ein offener Haftbefehlgegen ihn vorlag, weil er zu einem Gerichtstermin nicht erschienen war. So musste er die Polizisten zur Dienststelle begleiten und wird am heutigen Tag (29.07.2020) am Amtsgericht Arnstadt vorgeführt.

