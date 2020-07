Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherung

Suhl (ots)

Beamte der Suhler Polizei kontrollierten Montagabend einen 38-jährigen Renault-Fahrer auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Würzburger Straße in Suhl. Dass Kennzeichen am Fahrzeug war entstempelt und die Kontrolle des Fahrers ergab, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und zudem alkoholisiert am Straßenverkehr teilnahm. Er musste die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten und erhält nun unter anderem Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrs- und das Pflichtversicherungsgesetz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell