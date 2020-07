Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Faherlaubnis, ohne Erlaubnis, aber mit Alkohol

Meiningen (ots)

Beamte der Meininger Polizei kontrollierten Samstagabend einen 19-jährigen PKW-Fahrer in der Neu-Ulmer-Straße in Meiningen. Die Kontrolle ergab, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und er den PKW ohne Wissen des Fahrzeughalters nutzte. Zudem zeigte ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,34 Promille an. Da der junge Mann unter 21 Jahren alt ist, gilt die 0,0 Promille-Grenze und er musste aus diesem Grund die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Der 19-Jährige erhält nun mehrere Anzeigen.

