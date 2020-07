Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Spiegel beschädigt

Suhl (ots)

Eine 45-jährige Frau war am Samstagabend derart verärgert, dass Autos vor ihrer Wohnanschrift in der Schleusinger Straße in Suhl geparkt waren, dass sie ihren Frust an den Autospiegeln ausließ. Sie beschädigte jeweils den linken von zwei PKW und konnte durch einen Zeugen beobachtet werden. Die Polizei traf die Dame in ihrer Wohnung an und sie gab die Tat zu.

