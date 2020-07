Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Flüchtiger Ladendieb

Suhl (ots)

Ein Angestellter einer Drogerie in Suhl, Steinweg bemerkte am Samstag gegen 09:00 Uhr, wie ein Mann Parfum in seinen mitgeführten Rucksack steckte. Als der Dieb danach das Geschäft verlassen wollte, setzte der Alarm ein. Er wurde bei seiner fußläufigen Flucht durch den Angestellten verfolgt. Als der Mann das wahrnahm, warf dieser seinen Rucksack ins Gebüsch. Der Angestellte stoppte die Verfolgung und sicherte die Ware. Der Dieb flüchtete weiter in Richtung Senfte. Er konnte wie folgt beschrieben werden. Männlich, ca. 170 - 180 groß, südländisch, kurze schwarze Haare, trug ein blau-rotes T-Shirt und eine schwarze Jogginghose. Die Beute hatte einen Warenwert von ca. 1100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der ID Suhl unter 03681 369 224 entgegen.

