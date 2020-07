Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rollende Baumscheibe zerstört Blumentöpfe

Tiefenort (ots)

Die Bewohner der Straße Zur Wacht in Tiefenort bemerkten am Morgen des 25.07.2020 gegen 03:45 Uhr ein merkwürdiges Geräusch von draußen, welches nach einem lauten Holpern klang. Wie sich herausstellte, hatten ein oder mehrere Unbekannte eine Baumscheibe mit einem Durchmesser von circa 60 cm zu der stark abschüssigen Straße gebracht und diese dann bergab rollen lassen. Das Holzstück stammte vom Stamm eines Baumes, der erst am Tag zuvor in der Nähe der Straße gefällt worden war. Auf ihrem Weg nach unten verfehlte die Baumscheibe nur durch Glück mehrere geparkte Autos, zerstörte jedoch einige Blumentöpfe, die ihr in den Weg kamen. Aufgrund der Größe und des Gewicht des Holzstücks wäre dieses geeignet gewesen, erheblich größeren Schaden anzurichten. Auch kann von Glück gesagt werden, dass zu diesem Zeitpunkt offenbar keine Personen auf der Straße unterwegs waren. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 03695/5510 mit der Polizeiinspektion Bad Salzungen in Verbindung zu setzen.

