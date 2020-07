Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Gaststätte

Moorgrund (ots)

In der Nacht vom 23.07.2020 zum 24.07.2020 brachen bislang unbekannte Täter in eine im Wald befindliche Gaststätte nahe der Ortslage Waldfisch ein. Entwendet wurden sowohl mehrere Gegenstände aus dem Inventar sowie Bargeld. Weiterhin wurde ein im Innenraum befindlicher Automat aufgebrochen und dessen Inhalt mitgenommen. Im Rahmen der Tatortarbeit konnten durch die Polizei mehrere Spuren gesichert werden. Trotzdem ist die Polizeiinspektion Bad Salzungen noch auf der Suche nach möglichen Zeugen. Wer im genannten Zeitraum Personen oder Fahrzeuge an der Gaststätte oder im Umfeld im Wald beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 03695/5510 mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

