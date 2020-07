Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: 2 E-Bikes frontal kollidiert

Suhl (ots)

Am Morgen des 24.07.2020 stießen in Wernshausen, Alte Kammgarnspinnerei 2 entgegenkommende E-Bike Fahrer frontal zusammen. Einer der beiden Radfahrer wurde bei dem Unfall am Knie verletzt und in einem angeforderten Rettungswagen kurzzeitig behandelt. An beiden Fahrrädern entstand Sachschaden.

