Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit Bierflasche auf dem Fahrrad unterwegs

Hildburghausen (ots)

Am 24.07.20 gegen 19:00 Uhr fuhr ein 27-jähriger Mountainbikefahrer mit einer Bierflasche in der Hand auf der Straße von Waldau nach Brattendorf. Auf der leicht abschüssigen Straße kam er mit seinem Fahrrad zu Fall und verletzte sich dabei an der Schulter. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille. Seine Verletzungen wurden im Krankhaus behandelt und eine Blutentnahme, wegen dem der Verdacht der Trunkenheit im Verkehr, durchgeführt.

