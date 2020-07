Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrradsturz im Masserberger Wald

Hildburghausen (ots)

Am 25.07.2020 gegen 15:45 Uhr unternahm ein Ehepaar aus Bayern, welches Urlaub in Masserberg machte, mit Leihfahrrädern eine Radtour durch den Wald. Auf einem leicht abschüssigen Weg kam die 41-jährige Frau mit dem Fahrrad aus ungeklärter Ursache zu Fall. Sie fiel so ungünstig, dass sie sich stark am Kopf verletzte und mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Jena geflogen werden musste. Lebensgefahr besteht glücklicherweise nicht. Soweit bekannt ist, trug die Frau keinen Helm.

