Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis und unter der Wirkung von Alkohol auf dem Roller in Meiningen unterwegs.

Suhl (ots)

Am frühen Morgen des 25.07.2020 gegen 01:45 Uhr wurde in der Leipziger Straße in Meiningen der Führer eines Motorrollers einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 46-jährige Meininger nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und nach Alkohol roch. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von knapp einem Promille, sodass in der Folge eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt wurde.

