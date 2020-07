Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung am Wegweiser in Queienfeld

Suhl (ots)

Am Vormittag des 25.07.2020 wurde durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Schmalkalden/Meiningen eine Veränderung eines in Queienfeld aufgestellten Wegweisers festgestellt. Konkret veränderten die bisher unbekannten Täter durch Entfernen von Buchstaben und Aufbringen von Folie die Aufschrift "Jüchsen" in "Sachsen".

Durch die Beamten wurde der Urzustand wieder hergestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell