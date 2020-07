Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Frustrierter Einbrecher

Schmalkalden (ots)

Ein bislang unbekannter Täter versuchte, in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochnachmittag in eine Garage in der Renthofstraße in Schmalkalden einzubrechen. Nachdem er eine Metallvergitterung aufgebogen hatte griff er durch das Fenster und entwendete mehrere Spraydosen. Zudem versuchte er sich am Garagentor, welches jedoch stand hielt. Der Einbrecher ließ jedoch nicht locker und zerstörte das Garagenfenster und die Heckscheibe des darin befindlichen Fahrzeuges. Bevor er ging beschmierte der Unbekannte noch das Garagentor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

