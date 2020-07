Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebe

Suhl (ots)

Drei Männer im Alter von 18 bis 35 Jahren begaben sich Donnerstagnachmittag in einen Lebensmittelmarkt in der Straße "Senfte" in Suhl und packten ihren Einkaufswagen voll. Anschließend wollten sie das Geschäft verlassen, ohne die Waren zu zahlen. Ein Angestellter lief hinterher und die drei ließen ihr Diebesgut stehen und rannten davon. Sie konnten wenig später auf dem Platz der Deutschen Einheit festgestellt und für die Anzeigenaufnahme mit zur Dienststelle genommen werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell