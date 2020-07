Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Falsche Atteste

Zella-Mehlis (ots)

Der Inhaber des Meeresaquariums in Zella-Mehlis informierte am Mittwoch die Polizei und das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen darüber, dass in den vergangenen Tagen vermehrt Besucher ein Attest vorlegten, in welchem stand, dass sie vom Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung befreit sind. Er selbst vermutete eine Fälschung dahinter. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und stellte nach der Prüfung der vorgelegten Gesundheitszeugnisse fest, dass es sich tatsächlich um Fälschungen handelte. Die Beamten nahmen Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz auf.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell