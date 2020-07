Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hungriger und durstiger Dieb

Trusetal (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Sonntagabend bis Mittwochmittag in eine im Waldgebiet von Trusetal befindliche Turmbaude am Auwallenburger Turm ein. Sie entwendeten eine Vielzahl alkoholischer Getränke und Lebensmittel, sowie einen Laubsauger im Gesamtwert von 5.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

