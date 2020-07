Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit Radfahrer

Suhl (ots)

Eine 60-jährige Mitsubishi-Fahrerin befuhr Mittwochmittag die Ilmenauer Straße in Suhl in Richtung Ilmenau. Sie wollte an einer Kreuzung nach links in die Karl-Marx-Straße einbiegen, übersah dabei aber einen Radfahrer der ihr entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Radler verletzte. Während der Unfallaufnahme zeigten sich bei dem Radfahrer deutliche Anzeichen für einen vorangegangenen Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Test bestätigte die Vermutung. Dem 49-Jährigen wurde eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen.

