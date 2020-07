Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Sachsenbrunn (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr am Mittwoch gegen 7:30 Uhr auf ein Grundstück in der Neuen Straße in Sachsenbrunn. Kurze Zeit später setzte er seinen PKW zurück und stieß dabei an zwei Verkehrszeichen, die beschädigt wurden. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Ein Zeuge notierte sich jedoch das Kennzeichen und informierte die Polizei. Die Ermittlungen zum Unfallfahrer dauern an.

