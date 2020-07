Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schwerer Unfall

Schafhausen (ots)

Mittwochvormittag ereignete sich ein schwerer Unfall auf einem Wirtschaftshof in Schafhausen. Ein 5-jähriger Junge geriet aus bisher nicht geklärter Ursache in ein Futtermittelförderband und verletzte sich schwer. Er wurde durch Rettungskräfte versorgt und anschließend mit dem Hubschrauber nach Jena geflogen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell