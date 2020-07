Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mutter mit Kinderwagen übersehen

Meiningen (ots)

Ein 81-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Dienstag die Rohrer Straße in Meiningen in Richtung Rohr. Unmittelbar nach der Unterführung wollte er in die Berliner Straße abbiegen, übersah dabei aber, dass gerade eine Frau mit Kinderwagen die Fahrbahn querte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Kinderwagen umgeworfen wurde. Die 34-Jährige und ihr fast einjähriges Kind kamen leicht verletzt ins Krankenhaus.

