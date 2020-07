Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert unterwegs

Unterbreizbach (ots)

Beamte der Suhler Einsatzunterstützung kontrollierten am späten Dienstagabend eine 58-jährige VW-Fahrerin in Unterbreizbach. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,13 Promille und so musste die Frau die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten und ihren Führerschein abgeben.

