Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kontrolle verloren

Langenfeld (ots)

Ein 81-jähriger Autofahrer befuhr Dienstagabend die Bundesstraße 85 von Bad Salzungen nach Urnshausen. Er wollte in die Straße "Am Langen Streif" in Langenfeld abbiegen und kam dabei nach links von seiner Fahrspur ab. Er überfuhr eine Verkehrsinsel und stieß anschließend an ein Verkehrszeichen. Der Mann blieb unverletzt.

