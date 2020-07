Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Gaststätte

Schweina (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Sonntagabend bis Dienstagnachmittag in eine Gaststätte in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Schweina ein. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie neben einem Fernseher auch mehrere DVDs. Erst am Wochenende war in das leerstehende Gasthaus eingebrochen worden. Die Einbrecher randalierten und zerstörten Inventar. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell