Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Suhl (ots)

Ein 53-jähriger Mann verließ Dienstagabend gegen 22:30 Uhr den Bahnhof in der Kommerstraße in Suhl und wollte in Richtung Stadtzentrum laufen. Im Bereich eines Hotels bemerkte er, dass jemand hinter ihm herlief. Er sprach ihn an und versuchte danach vor dem Unbekannten zu flüchten. Doch der verhinderte den Fluchtversuch, indem er ihn ansprang und nach ihm trat. Der 53-Jährige versuchte erneut, die Flucht zu ergreifen, bekam aber wieder einen Tritt und stürzte dabei zu Boden. In dieser Situation kam ein zweiter unbekannter Mann dazu und beide traten auf den 53-Jährigen ein. Ein Hotelangestellter bemerkte den Vorfall und informierte die Polizei. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Der Geschädigten erlitt Prellungen und Schürfwunden. Seinen Angaben zu Folge soll es sich bei den Tätern um zwei Personen nichtdeutscher Herkunft gehandelt haben. Der 53-Jährige und die beiden späteren Täter trafen ersten Ermittlungen nach schon im Zug aufeinander und diskutierten über die Nutzung einer Mund-Nasen-Bedeckung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Suhler Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell