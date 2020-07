Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Firmeneinbruch - Fahrzeug entwendet

Bad Salzungen (ots)

Unbekannte Einbrecher machten sich in der Nacht zu Dienstag (21.07.2020) in einer Firma in der Leimbacher Straße in Bad Salzungen zu schaffen. Sie brachen eine Lagerhalle auf, um hochwertiges Markenwerkzeug im Wert von ca. 10.000 Euro zu entwenden. Zudem nahmen sie den Schlüssel eines Mercedes Sprinter an sich und flüchteten mit dem ca. 20.000 Euro teuren Fahrzeug vom Hof der Firma. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Sprinters oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

