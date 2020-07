Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diesel abgezapft

Oberhof (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Donnerstagabend bis Montagmorgen den Tankdeckel eines LKW, der auf dem Parkplatz vor der Skihalle in der Straße "Am Grenzadler" in Oberhof geparkt war, auf. Nachdem sie ca. 200 Liter Dieselkraftstoff abgezapft hatten, verschwanden sie in unbekannte Richtung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

