Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto beschädigt

Suhl (ots)

Drei bislang unbekannte Jugendliche verursachten am Samstag, 16:45 Uhr, einen Sachschaden von ca. 1.000 Euro an einem Opel, der in der Friedrich-König-Straße in Suhl geparkt war. Die zwei jungen Männer und eine junge Frau liefen am Fahrzeug entlang und beschädigten die hintere Flügeltür mit einem bislang unbekannten Gegenstand. Neben einer sichtbaren Delle, kam es auch zu Lackabsplitterungen. Beschrieben werden konnten die Personen wie folgt: 1. - männlich, - 175 Zenitmeter groß, - dunkle, kurze Haare und - trug einen Rucksack. 2. - männlich, - 175 Zentimeter groß, - längere Haare und - trug ein T-Shirt und eine kurze Hose. 3. - weiblich, - bunte Haare oder Kopftuch und - trug einen Rucksack. Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

