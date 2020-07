Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: 1.000 Euro ergaunert

Eisfeld (ots)

Die Gutgläubigkeit eines Mannen aus Eisfeld nutzten Betrüger am vergangenen Donnerstag aus. Sie klingelten an seiner Haustür und gaben ihm gegenüber an, dass er vor gut zwei Wochen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes gegen ihr Auto gefahren sei und einen Schaden von 3.000 Euro verursacht habe. Der Mann konnte sich jedoch an einen solchen Vorfall nicht erinnern, fühlte sich aber derart in die Enge gedrängt, dass er den Unbekannten 1.000 Euro übergab. Mit dem Geld verschwanden die beiden in unbekannte Richtung. Im Gehen gaben sie dem Mann gegenüber an, eine Woche später wiederzukommen, um die restlichen 2.000 Euro abzuholen. Daraufhin informierte der Senior die Polizei. Lassen Sie sich in keinem Fall auf derartige Geschäfte an der Haustür ein und informieren Sie die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell