Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit zwei verletzte Personen

Bad Salzungen (ots)

Am 17.07.2020 gegen 19:00 Uhr befuhr ein 19 jähriger Pkw Fahrer und sein 20 jähriger Beifahrer mit einem Rover Cabrio die Landstraße L1026 zwischen Oberalba und Oechsen. In einer Rechtskurve kommt das Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache ins Schleudern. In der weiteren Folge kollidiert der Pkw mit der Bordsteinkante, überschlägt sich und kommt auf dem Dach zum Liegen. Die beiden Fahrzeuginsassen werden schwer verletzt, zum Transport des einen Jugendlichen musste sogar ein Rettungshubschrauber eingesetzt werden.

