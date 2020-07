Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Medieninformation der PI Hildburghausen für den Zeitraum vom 17.07.2020 06.00 Uhr bis 19.07.2020 06.00 Uhr

Suhl (ots)

Eine 60-jährige Fahrradfahrerin fuhr am Donnerstag, den 16.07.2020 gegen 06.45 Uhr von Römhild nach Haina. Kurz vor dem Ortseingang kam ihr vermutlich ein mischlings Bullterrier in vollem Tempo entgegen gerannt und schnappte nach ihr. Die Frau versuchte noch wegzufahren, was ihr aber nicht gelang. Sie stieg zu hastig vom Rad sowie durch die Attacke des Hundes verletzte sie sich. Wer kennt den Hundehalter?

Eine 57-jährige Römhilderin wurde telefonisch von einer "Lottoagerntur" am Donnerstag (16.07.2020) kontaktiert. Ihr wurde zu einem "Gewinn" von 39.000 Euro gratuliert und sollte die leider fällige Auszahlungsgebühr in Höhe von 800 Euro in Form von Amazongutscheinen begleichen - was sie auch tat. Am Freitag rief ein Anderer der "Lottoagentur" an und erklärte, dass es sich bei der Bennung der Gewinnsumme um einen Zahlendreher gehandelt hätte und sie nicht nur 39.000 Euro sondern 93.000 Euro gewonnen hätte, woraus sich nun auch die Auszahlungsgebühr erhöht. Sie sollte 4200 Euro an ein albanisches Konto überweisen. Auch das hätte sie getan, wenn sie soviel Bargeld zur Verfügung gehabt hätte. Später kam ihr dann die Vorgehensweise der "Lottoagentur" doch seltsam vor und erstattete Anzeige wegen Betruges.

Am Samstag, den 18.07.2020 gegen 13.00 Uhr fuhr ein 40-jähriger Suzukifahrer in Hildburghausen die Clara-Zetkin-Straße und hielt an der "Roten" Ampel zur Coburger-Straße an. Der hinterherfahrende 56-jährige Audifahrer bemerkte das zu spät und fuhr auf. Der entstandene Sachschaden wird mit 250 Euro beziffert.

Am Samstagnachmittag gegen 17.15 Uhr fuhr eine 35-jährige Motorradfahrerin in Eisfeld den Steudacher Weg entlang und übersah einen ihr entgegenkommenden Pkw Skoda. Der 75-jährige Skodafahrer konnte dem Motorrad nicht mehr ausweichen und die 35-Jährige kollidierte frontal in den Pkw. Die Motorradfahrerin wurde verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus Hildburghausen eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird mit 3500 Euro beziffert.

Am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr fährt ein 16-jähriger Mopedfahrer die Straße von Waldau in Richtung Hinternah. Aus ungeklärter Ursache kam er in Höhe der Einmündung Feldstraße zu weit nach links und kollidiert mit dem entgegenkommenden Pkw VW. Der 16-Jährige wurde dabei am Bein verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Am Freitagvormittag (17.07.2020) wurde eine Laterne auf dem Markt in Schleusingen durch einen Pkw beschädigt. Der oder die Faherin fuhr danach ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern weg. Der Sachschaden wird auf 150 Euro geschätzt.

