Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall ohne Verletzte

Suhl (ots)

Am Freitag, den 17.07.2020 gegen 11:30 Uhr befuhr der Fahrer eines Pkw VW in Suhl die Meininger Straße in Richtung Fahrzeughaus als er verkehrsbedingt abbremsen muss. Der hinter ihm befindliche Fahrer eines Pkw VW bemerkt dies zu spät und fährt auf. Es entsteht Sachschaden in Höhe von 12000,00 EUR.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell