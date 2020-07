Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall ohne Verletzte

Zella-Mehlis (ots)

Am Freitag, den 17.07.2020 gegen 16:45 Uhr musste in Zella-Mehlis in der Talstraße der Fahrer eines Pkw Skoda verkehrsbedingt anhalten. Der Fahrer des nachfolgenden Lkw Mitsubishi fuhr auf Grund zu geringem Sicherheitsabstandes und mangelnder Aufmerksamkeit auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10000,00 EUR.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell