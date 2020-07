Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort

Suhl (ots)

Am 17.07.2020 gegen 18:30 Uhr parkt der Fahrer eines Pkw BMW in Suhl in der Heinrichser Straße rückwärts aus einer Parklücke aus und kollidiert dabei mit einem hinter ihm geparkten Pkw Skoda. Anschließend verlässt er pflichtwidrig die Unfallstelle. Es entsteht Sachschaden in Höhe von 1000,00 EUR.

