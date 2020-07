Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wildunfall

Zella-Mehlis, OT Benshausen (ots)

Am 17.07.2020 gegen 23:30 Uhr befährt der Fahrer eines Pkw VW Caddy die L 1118 von Benshausen in Richtung Viernau. Hierbei kommt es zur Kollision mit einem Reh, welches unmittelbar vor dem Fahrzeug die Fahrbahn quert. Am Pkw entsteht Sachschaden in Höhe von 500,00 EUR.

