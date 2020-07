Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wildunfall

Suhl (ots)

Am Samstag, den 19.07.2020 gegen 00:20 befuhr der Fahrer eines Pkw VW in Suhl die Abfahrt A 73 in Richtung Am Sehmar. Hierbei kollidiert er mit einer Hirschkuh. Am Pkw entsteht Sachschaden in Höhe von 1000,00 EUR und das Stück Wild verendet an der Unfallstelle.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell