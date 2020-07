Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebstahl

Suhl (ots)

Am 18.07.2020 gegen 12:45 Uhr wurde in Suhl im Lidl an der Senfte eine männliche Person bei einem Ladendiebstahl gestellt. Er hatte Waren im Gesamtwert von 55,00 EUR in seinem Rucksack versteckt und wollte ohne Bezahlung den Markt verlassen.

