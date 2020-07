Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl eines Kraftfahrzeuges

Steinbach-Hallenberg, OT Viernau (ots)

Am Freitag, den 17.07.2020 wurde im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr im Hergeser Weg 2 in Steinbach-Hallenberg, OT Viernau ein gesichert geparktes Quad vom Parkplatz eines Mehrfamilienhauses entwendet. Besondere Merkmale am Quad sind eine Seilwinde und eine Anhängerzugvorrichtung.

