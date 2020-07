Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandfall

Grabfeld (ots)

Ein 7-jähriges Kind hantierte Donnerstagabend mit einem Feuerzeug im unbewohnten Zimmer eines Wohnhauses in der "Alten Weinstraße" in Schwickershausen. Hierdurch gerieten Kabel-Reste in Brand. Die Feuerwehr kam zum Einsatz. Zum Glück konnte der Schwelbrand sofort gelöscht und das Zimmer gelüftet werden. Brandschaden entstand nicht und niemand wurde verletzt.

