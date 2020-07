Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fischabfälle im Auto

Suhl (ots)

Unbekannte schlugen die Scheibe auf der Fahrerseite eines PKW ein, der in der Rosenkopfstraße in Suhl geparkt war und warfen Fischabfälle ins Innere des Fahrzeugs. Die Schadenshöhe beträgt etwa 200 Euro. Festgestellt hat dies die Fahrzeughalterin am Donnerstag gegen 12:00 Uhr. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 entgegen.

