Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto zerkratzt

Bad Salzungen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte in der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen den linken Kotflügel und die beiden Türen der Fahrerseite eines VW, der in der Mathilde-Wurm-Straße in Bad Salzungen geparkt war. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

