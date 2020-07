Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrtsfehler

Kaltennordheim (ots)

Ein 56-jähriger Opel-Fahrer befuhr Mittwochnachmittag die Straße "Mühlwehr" in Kaltennordheim und wollte an der Kreuzung weiter in Richtung Kaltensundheim fahren. Dabei missachtete er jedoch die Vorfahrt eines 64-jährigen VW-Fahrers. Beide Autos stießen zusammen. Glücklicherweise verletzte sich niemand, allerdings musste der Opel abgeschleppt werden.

