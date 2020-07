Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Wohnhaus

Breitungen (ots)

Unbekannte Einbrecher machten sich in der Zeit von Dienstagnacht bis Mittwochmorgen an einem Haus in der Amtsstraße in Breitungen zu schaffen. Über ein Fenster gelangten sie ins Innere des Wohnhauses und durchwühlten sämtliche Räume und Schränke. Sie entwendeten Wertgegenstände und Bargeld im Wert von mehreren 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder denen verdächtige Fahrzeuge im Tatzeitraum aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden. Die Kriminalpolizeiinspektion hat die Ermittlungen übernommen.

